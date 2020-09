Uomini e Donne | Karina Cascella su Armando Incarnato | “Solo io non lo sopporto?”

Leggi su dailynews24

(Di lunedì 14 settembre 2020) Siamo entrati nella seconda settimana della messa in onda del nuovo format di, totalmente rivoluzionato a causa del coronavirus (e degli ascolti?). Infatti, quest’anno non ci sarà più la consueta divisione tra trono classico e over ma tutto avverrà nel medesimo momento, per coinvolgere più il pubblico e rigorosamente rispettando le regole … L'articolosu: “Solo io non lo sopporto?”