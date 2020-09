Unicredit in tilt, enormi disservizi: impossibile anche ritirare contanti (Di lunedì 14 settembre 2020) Unicredit down: si registrano enormi disagi da questa mattina. E’ impossibile connettersi col proprio conto in banca, fare pagamenti, ritirare contanti e non solo. Ecco cosa sta succedendo. Unicredit in tilt, grossi disagi questa mattina per i clienti della banca milanese. Il servizio di home banking del gruppo, infatti, è off line da questa mattina … L'articolo Unicredit in tilt, enormi disservizi: impossibile anche ritirare contanti proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 14 settembre 2020)down: si registranodisagi da questa mattina. E’connettersi col proprio conto in banca, fare pagamenti,contanti e non solo. Ecco cosa sta succedendo.in, grossi disagi questa mattina per i clienti della banca milanese. Il servizio di home banking del gruppo, infatti, è off line da questa mattina … L'articoloincontanti proviene da www.inews24.it.

