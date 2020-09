Triathlon, World Cup Karlovy Vary 2020: vince Luis, 13° posto per Fabian (Di lunedì 14 settembre 2020) Vittoria del fresco campione del mondo vincent Luis nella World Cup di Karlovy Vary, in Repubblica Ceca. Nella gara di Triathlon su distanza olimpica, il francese chiude davanti al portoghese Vasco Vilaca e al belga Jelle Geens. Il migliore degli italiani è un ottimo Alessandro Fabian (Trif Dream), il quale taglia il traguardo in tredicesima posizione. Indicazioni positive anche per l’azzurro Michele Sarzilla (DDS) con la ventesima posizione, Davide Uccellari (G.S. Fiamme Azzurre) è 30° mentre Delian Stateff (G.S. Fiamme Azzurre) non chiude la gara ed è costretto al ritiro. Nell’appuntamento femminile, in cui ha trionfato la talentuosa atleta delle Bermuda Flora Duffy, spicca l’azzurra Verena Steinhauser (G.S. Fiamme Oro) ... Leggi su sportface (Di lunedì 14 settembre 2020) Vittoria del fresco campione del mondontnellaCup di, in Repubblica Ceca. Nella gara disu distanza olimpica, il francese chiude davanti al portoghese Vasco Vilaca e al belga Jelle Geens. Il migliore degli italiani è un ottimo Alessandro(Trif Dream), il quale taglia il traguardo in tredicesima posizione. Indicazioni positive anche per l’azzurro Michele Sarzilla (DDS) con la ventesima posizione, Davide Uccellari (G.S. Fiamme Azzurre) è 30° mentre Delian Stateff (G.S. Fiamme Azzurre) non chiude la gara ed è costretto al ritiro. Nell’appuntamento femminile, in cui ha trionfato la talentuosa atleta delle Bermuda Flora Duffy, spicca l’azzurra Verena Steinhauser (G.S. Fiamme Oro) ...

