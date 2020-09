Temptation Island: Beatrice e Ilaria ancora positive al Covid (Di lunedì 14 settembre 2020) Ilaria Gallozzi e Beatrice De Masi sono ancora positive al Covid-19. Le due ex tentatrici di Temptation si erano infettate in Sardegna, durante le loro vacanze! Tra i vip tornati contagiati dalla Sardegna ci sono anche loro: Ilaria Gallozzi e Beatrice De Masi. Le due, diventate molto amiche dopo aver partecipato come tentatrici a Temptation Island, hanno deciso di partire insieme per una vacanza a Porto Cervo. Una voltaArticolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di lunedì 14 settembre 2020)Gallozzi eDe Masi sonoal-19. Le due ex tentatrici disi erano infettate in Sardegna, durante le loro vacanze! Tra i vip tornati contagiati dalla Sardegna ci sono anche loro:Gallozzi eDe Masi. Le due, diventate molto amiche dopo aver partecipato come tentatrici a, hanno deciso di partire insieme per una vacanza a Porto Cervo. Una voltaArticolo completo: dal blog SoloDonna

baekhylovesme : Che palle ma non potevo fare l’attrice da bambina oppure trovare un ragazzo a caso e andare a temptation island con… - somerkeygraham : @Ladelbarrio12 Anche Myhyv lo conosce, l’ha visto fare al fratello. Non credo sia proprio ugualissimo però il forma… - DarioL46 : RT @QuiMediaset_it: Torna @TemptationITA, il viaggio nei sentimenti condotto da @lapinella Mercoledì in prima serata su #Canale5 https://t.… - Elisasin_ : No aspe, quindi secondo te Özge è fidanzata con Serkan però è innamorata di Can e quando girano le scene non è finz… - Presidenteluca : Quando un paese ( quasi civile ) concede spazio mediatico a personaggi come #Santori , comprendi perché le nuove g… -