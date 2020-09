Supercoppa Serie A1 2020, Dinamo Sassari-Pesaro 78-81 cronaca e tabellino (Di lunedì 14 settembre 2020) La Carpegna Prosciutto Pesaro ha sconfitto il il Banco di Sardegna Sassari per 78-81, al termine di un match combattuto e agonisticamente apprezzabile. Il team marchigiano ha brillato nel corso della sesta giornata della Supercoppa di Serie A1 2020, conquistando un significativo successo propiziato dal tandem Robinson-Cain, rispettivamente autori di 26 e 21 punti complessivi. Ottime prestazioni dei soliti Bendzius e Tillman, limitati però dalla difesa corale e pragmatica degli avversari. tabellino: Sassari: Bendzius 17, Tillman 15, Burnell 13, Bilan 10, Pusica 10, Spissu 8, Kruslin 5, Gentile 0, Treier 0, Martis 0, Re 0. Pesaro: Robinson 26, Cain 21, Delfino 10, Filipovity 9, Drell 4, Filloy 3, Zanotti 3, Tambone 2, Massenat 2, Basso 1, Serpilli ... Leggi su sportface (Di lunedì 14 settembre 2020) La Carpegna Prosciuttoha sconfitto il il Banco di Sardegnaper 78-81, al termine di un match combattuto e agonisticamente apprezzabile. Il team marchigiano ha brillato nel corso della sesta giornata delladiA1, conquistando un significativo successo propiziato dal tandem Robinson-Cain, rispettivamente autori di 26 e 21 punti complessivi. Ottime prestazioni dei soliti Bendzius e Tillman, limitati però dalla difesa corale e pragmatica degli avversari.: Bendzius 17, Tillman 15, Burnell 13, Bilan 10, Pusica 10, Spissu 8, Kruslin 5, Gentile 0, Treier 0, Martis 0, Re 0.: Robinson 26, Cain 21, Delfino 10, Filipovity 9, Drell 4, Filloy 3, Zanotti 3, Tambone 2, Massenat 2, Basso 1, Serpilli ...

Venezia si porta subito in vantaggio con due tripla di De Nicolao e due punti di Tonut. Trento d’altro canto, prova a insidiare gli oro-granata, ma trova non poche difficoltà nonostante le buone prove ...

Nell’ultima e decisiva sfida di un equilibratissimo Girone C, la De’ Longhi Treviso si impone con autorità all’Allianz Dome battendo un’abulica Trieste. I giuliani durano soltanto i cinque minuti iniz ...

