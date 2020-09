Sodalitas Call for Future, imprese che costruiscono un futuro sostenibile (Di luned√¨ 14 settembre 2020) Roma, 15 set. – (Adnkronos) – Al via la nuova campagna nazionale Sodalitas Call for Future, iniziativa promossa da Fondazione Sodalitas per far conoscere all’opinione pubblica, alle istituzioni e soprattutto ai giovani il ruolo strategico delle imprese nello sviluppo sostenibile del Paese. Una campagna di sensibilizzazione su sfide rilevanti e soluzioni efficaci che possono contribuire a realizzare gli obiettivi dell’Agenda Onu 2030.Da oggi e fino al 30 novembre 2020 si apre la Call rivolta a tutte le aziende interessate a presentare i propri progetti in corso o realizzati in Italia o all’estero negli ultimi 5 anni che abbiano contribuito a generare un cambiamento positivo rispetto a una di queste quattro sfide: Call ... Leggi su calcioweb.eu (Di luned√¨ 14 settembre 2020) Roma, 15 set. – (Adnkronos) – Al via la nuova campagna nazionalefor, iniziativa promossa da Fondazioneper far conoscere all’opinione pubblica, alle istituzioni e soprattutto ai giovani il ruolo strategico dellenello sviluppodel Paese. Una campagna di sensibilizzazione su sfide rilevanti e soluzioni efficaci che possono contribuire a realizzare gli obiettivi dell’Agenda Onu 2030.Da oggi e fino al 30 novembre 2020 si apre larivolta a tutte le aziende interessate a presentare i propri progetti in corso o realizzati in Italia o all’estero negli ultimi 5 anni che abbiano contribuito a generare un cambiamento positivo rispetto a una di queste quattro sfide:...

