Sky | il Newcastle è interessato ad Arkadiusz Milik

Ultime Notizie dalla rete : Sky Newcastle

Sky Sport

Non solo Roma e Juventus sulle tracce del polacco, spunta un altro club inglese pronto a fare un'offerta per Milik. Sono ore concitate per Arkadiusz Milik, attaccante polacco del Napoli che è in odore ...Stando a quanto riferito da Sky Sport, per il futuro dell'attaccante polacco resiste anche la pista estera.