Salvini | “Per qualcuno a sinistra fatti come quello di Caivano sono colpa mia”

ROMA – È "disgustoso che ci sia qualcuno a sinistra, poveretti preoccupati che il consenso della Lega cresce e il loro cade, se qualcuno uccide la sorella a Caivano è colpa di Salvini e se quattro vigliacchi maledetti ammazzano un ragazzino inerme di 16 anni è colpa di Salvini e se la Azzolina non ha trovato i banchi in sei mesi è colpa di Salvini". Il segretario della Lega Matteo Salvini lo ha detto intervistato questa mattina in diretta su Rtl 102.5 all'interno di 'Non stop news'.

Rinaldi_euro : Per ora ci vergognamo noi di te! Chef Rubio insulta Salvini: 'I tuoi figli si vergogneranno di te'. Sbarchi e migra… - matteorenzi : Dice Salvini che nella prossima vita lui “vorrebbe fare Renzi”. Brutta l’invidia, lo capisco. Io invece mi acconten… - matteorenzi : A Matteo Salvini che pensa di portare in Toscana il modello Lombardia per la sanità diciamo, con tutto il rispetto,… - GlosweetyGlo : @myrtamerlino Dopo la domanda a Salvini: è preoccupato per l'arresto dei commercialisti? Prova il sondaggio, magari… - rexam14 : @berlusconi Ecco, dillo anche ai tuoi colleghi Salvini e Meloni che del distanziamento sociale se ne fregano e sono… -

