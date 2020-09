REFERENDUM, PERCHÉ NO/-6. Modernizzare il Paese o darlo in pasto alle lobby? (Di lunedì 14 settembre 2020) Dice Luigi Di Maio che il taglio del 36,5% della rappresentanza democratica servirà a “Modernizzare il Paese”. C’è del vero. Il processo di desovranizzazione degli Stati, delegittimazione della politica e svuotamento funzionale dei Parlamenti è, infatti, un elemento centrale della “modernità”.Un fenomeno sapientemente alimentato dalle élite finanziarie e dai giganti del Web per spazzare via ogni possibile resistenza “nazionale” alla massimizzazione dei propri profitti globali. Una lobby colossale di cui il Movimento 5stelle è con tutta evidenza il terminale politico italiano. Quando si oppongono al riconoscimento dei diritti sottratti agli autori nazionali da Google e soci, quando dichiarano guerra all’editoria cartacea, ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 14 settembre 2020) Dice Luigi Di Maio che il taglio del 36,5% della rappresentanza democratica servirà a “il”. C’è del vero. Il processo di desovranizzazione degli Stati, delegittimazione della politica e svuotamento funzionale dei Parlamenti è, infatti, un elemento centrale della “modernità”.Un fenomeno sapientemente alimentato délite finanziarie e dai giganti del Web per spazzare via ogni possibile resistenza “nazionale” alla massimizzazione dei propri profitti globali. Unacolossale di cui il Movimento 5stelle è con tutta evidenza il terminale politico italiano. Quando si oppongono al riconoscimento dei diritti sottratti agli autori nazionali da Google e soci, quando dichiarano guerra all’editoria cartacea, ...

fleinaudi : “Il referendum si fa perché noi della Fondazione Einaudi abbiamo chiesto di raccogliere le firme e questo credo sia… - fattoquotidiano : LUCIA ANNUNZIATA 'Al referendum voto Sì perché cambi la legge elettorale e altro' [L'INTERVISTA] @Snaporaz92… - EnricoLetta : Perché voto SÌ al referendum? Pacatamente e serenamente lo spiegherò tra poco durante le conclusioni della… - mamo75r : @Arturo_Governa #IoVotoNO , ma detto questo no, non dovrebbe dimettersi per il referendum,no personalizzazioni Si,… - NetracerRob : RT @andrea_cangini: Il conflitto di interessi di Casaleggio. Trasferire il potere legislativo dal Parlamento a una piattaforma internet sar… -

Ultime Notizie dalla rete : REFERENDUM PERCHÉ Referendum, perché l'Espresso dice No L'Espresso