Ratched s01 - recensione

Leggi su eurogamer

(Di lunedì 14 settembre 2020) Nel 1975 uscì il film 'Qualcuno volò sul nido del cuculo', metafora di un Potere senza pietà che reprime e uniforma ogni diversità (o dissidenza) con una violenza sconvolgente. Eravamo già oltre gli anni dell'innocenza e il sogno appena cominciato era già finito. L'argomento era assai sensibile per il regista Miloš Forman, cecoslovacco molto critico nei confronti del Sistema, transfuga negli Stati uniti dal 1968.Entrava così nella storia del cinema Mildred, uno dei "cattivi" più inquietanti perché non si trattava di un mostro deforme, di un pericoloso psicopatico. Era un'infermiera, mestiere rispettato, stimato ("se salvi un uomo sei un eroe, se ne salvi cento sei un infermiere", verrà detto).era stata costruita per essere il volto che in un attimo da ...