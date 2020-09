Pensione di invalidità 2020: quando arriva l’atteso aumento. Tempi e modalità (Di lunedì 14 settembre 2020) In attesa che l’INPS emani un’apposita circolare operativa che dia effettivamente il via all’aumento della Pensione di invalidità, disposta per effetto del Decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020, convertito con modificazioni in L. n. 77/2020), molti invalidi interessati dall’incremento non hanno ancora ben presente a quanto ammonterà la cifra loro spettante, e quali redditi dovranno essere conteggiati. Inoltre, molti dubbi riguardano anche i Tempi di erogazione dell’aumento, nonché le modalità di liquidazione. Sul punto, intanto, è stata registrata un’ulteriore novità apportata dal Decreto Agosto (D.L. n. 104/2020), che all’art. 15 è intervenuta nel corpus normativo dell’art. 38 ... Leggi su leggioggi (Di lunedì 14 settembre 2020) In attesa che l’INPS emani un’apposita circolare operativa che dia effettivamente il via all’delladi invalidità, disposta per effetto del Decreto Rilancio (D.L. n. 34/, convertito con modificazioni in L. n. 77/), molti invalidi interessati dall’incremento non hanno ancora ben presente a quanto ammonterà la cifra loro spettante, e quali redditi dovranno essere conteggiati. Inoltre, molti dubbi riguardano anche idi erogazione dell’, nonché le modalità di liquidazione. Sul punto, intanto, è stata registrata un’ulteriore novità apportata dal Decreto Agosto (D.L. n. 104/), che all’art. 15 è intervenuta nel corpus normativo dell’art. 38 ...

