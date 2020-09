"Operazione Renzi-Bonaccini per consegnare l'Italia a Salvini". Travaglio, retroscena sul Pd: se perde in Toscana... (Di lunedì 14 settembre 2020) Anche Marco Travaglio ritiene che il governo presieduto da Giuseppe Conte potrebbe subire dei contraccolpi in caso di debacle alle elezioni regionali. Ospite di Lilli Gruber a Otto e Mezzo su La7, il direttore del Fatto Quotidiano è convinto che non si può trasformare questa tornata elettorale in un evento nazionale perché non c'è una sola regione in cui è schierata la stessa coalizione che governa a Roma. Ciò non toglie che potrebbe comunque arrivare uno scossone al governo: “Se il Pd perde la Toscana - ha svelato Travaglio - l'Operazione Renzi-Bonaccini potrebbe scalzare Zingaretti alla guida della segreteria e ribaltare completamente la linea politica”. Per il direttore del Fatto il governo rischia quindi di ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 14 settembre 2020) Anche Marcoritiene che il governo presieduto da Giuseppe Conte potrebbe subire dei contraccolpi in caso di debacle alle elezioni regionali. Ospite di Lilli Gruber a Otto e Mezzo su La7, il direttore del Fatto Quotidiano è convinto che non si può trasformare questa tornata elettorale in un evento nazionale perché non c'è una sola regione in cui è schierata la stessa coalizione che governa a Roma. Ciò non toglie che potrebbe comunque arrivare uno scossone al governo: “Se il Pdla- ha svelato- l'potrebbe scalzare Zingaretti alla guida della segreteria e ribaltare completamente la linea politica”. Per il direttore del Fatto il governo rischia quindi di ...

Il voto del 20 e 21 settembre rischia di impattare molto sul Governo. Si parla da tempo di rimpasto e questo comporta scelte non facili Se dal palco della Festa dell’Unità di Modena Nicola Zingaretti ...

