Neville: «Lo United vincerà la Premier quando andranno via Klopp e Guardiola» (Di lunedì 14 settembre 2020) Gary Neville ha parlato del futuro del Manchester United in Premier League Gary Neville, ex leggendario difensore del Manchester United, in una intervista al Mirror ha parlato delle possibilità che i Red Devils tornino a vincere la Premier League. «L’unica cosa che posso garantire è che lo United vincerà di nuovo. Potrebbe non essere quest’anno o il prossimo anno, ma sarà fantastico quando vincerà di nuovo. Mi piacerebbe che il Manchester United vincesse ora. Certo. Ma non è ancora il momento. Penso che lo sarà solo quando Klopp e Guardiola lasceranno Liverpool e Manchester City. Si spera nei prossimi due ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 14 settembre 2020) Garyha parlato del futuro del ManchesterinLeague Gary, ex leggendario difensore del Manchester, in una intervista al Mirror ha parlato delle possibilità che i Red Devils tornino a vincere laLeague. «L’unica cosa che posso garantire è che lovincerà di nuovo. Potrebbe non essere quest’anno o il prossimo anno, ma sarà fantasticovincerà di nuovo. Mi piacerebbe che il Manchestervincesse ora. Certo. Ma non è ancora il momento. Penso che lo sarà sololasceranno Liverpool e Manchester City. Si spera nei prossimi due ...

Gary Neville, ex leggendario difensore del Manchester United, in una intervista al Mirror ha parlato delle possibilità che i Red Devils tornino a vincere la Premier League. «L'unica cosa che posso gar ...

