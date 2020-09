Libia, la Marina di Haftar non vuole rilasciare i 18 marinai di Mazara del Vallo (Di lunedì 14 settembre 2020) I siciliani sono stati fermati a 35 miglia a Nord di Bengasi. Le autorità locali chiedono il rilascio di 4 uomini arrestati in Italia Leggi su tg.la7 (Di lunedì 14 settembre 2020) I siciliani sono stati fermati a 35 miglia a Nord di Bengasi. Le autorità locali chiedono il rilascio di 4 uomini arrestati in Italia

Ultime Notizie dalla rete : Libia Marina Libia, la Marina di Haftar non vuole rilasciare i 18 marinai di Mazara del Vallo TG La7 Pescherecci sequestrati in Libia, il sindaco di Mazara: "Tensione insopportabile"

"La tensione a Mazara del Vallo si sta facendo insopportabile". Lo ha detto all'Ansa il sindaco Salvatore Quinci commentando la vicenda dei pescherecci "Antartide" e "Medinea" sequestrati lo scorso pr ...

Pescatori siciliani sequestrati: i libici vogliono uno scambio

Il caso diventa una crisi internazionale: in Libia per il rilascio vorrebbero la scarcerazione di 4 calciatori connazionali arrestati a Catania PALERMO - «Se entro qualche giorno non si troverà una so ...

