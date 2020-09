La mamma di Ciro a Pomeriggio 5 derisa perchè parla in dialetto: Barbara d’urso la difende (Di lunedì 14 settembre 2020) Nella puntata di Pomeriggio 5 in onda oggi 14 settembre 2020 c’è stato ampio spazio dedicato alla tristissima vicenda che arriva dalla Campania dove un ragazzo ha speronato sua sorella che era in motorino, provocando un incidente mortale. Maria Paola è stata uccisa perchè aveva una relazione non gradita alla famiglia. Da tre anni era infatti fidanzata con Ciro, un ragazzo nato donna. La mamma di Ciro ha deciso di partecipare oggi a Pomeriggio 5, dopo aver già fatto sentire la sua voce sui social. Ma nel corso della puntata, sui social si sono lette molte cose poco carine nei confronti di questa madre che ha espresso il suo dolore e ha raccontato quanto accaduto non esprimendosi al meglio in italiano. Purtroppo si è capito ben poco di quello che Rosa diceva ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 14 settembre 2020) Nella puntata di5 in onda oggi 14 settembre 2020 c’è stato ampio spazio dedicato alla tristissima vicenda che arriva dalla Campania dove un ragazzo ha speronato sua sorella che era in motorino, provocando un incidente mortale. Maria Paola è stata uccisa perchè aveva una relazione non gradita alla famiglia. Da tre anni era infatti fidanzata con, un ragazzo nato donna. Ladiha deciso di partecipare oggi a5, dopo aver già fatto sentire la sua voce sui social. Ma nel corso della puntata, sui social si sono lette molte cose poco carine nei confronti di questa madre che ha espresso il suo dolore e ha raccontato quanto accaduto non esprimendosi al meglio in italiano. Purtroppo si è capito ben poco di quello che Rosa diceva ...

