Il presidente del Sion | «Tra sette-otto anni Gattuso sarà un riferimento a livello mondiale»

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 14 settembre 2020) Il Corriere dello Sport intervista Christian Constantindel. Una lunga intervista in cui parla anche di. «L’idea di trasformare Rinoin tecnico è stata mia. Lui ha un grande cuore, un entusiasmo enorme e una parola sola. Il profilo perfetto per una squadra che abbia le stesse caratteristiche. E ha fatto sempre le mosse giuste, passando da Palermo, attraverso la Primavera del Milan, la prima squadra, quindi mettendosi in discuse fino al punto di sostituire un’icona come Ancelotti a Napoli. Io credo che trasarà uno dei punti diinternazionale». Il Corsport gli pone anche una domanda su De Laurentiis. Ha saputo ...