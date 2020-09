Il Paradiso delle Signore, oggi 14 settembre: Gabriella sconvolta da Cosimo (Di lunedì 14 settembre 2020) Trama e anticipazioni Il Paradiso delle Signore puntata di oggi: la dichiarazione di Cosimo ha lasciato senza parole Gabriella che non sa cosa rispondere al Bergamini. Una dichiarazione che manda in crisi anche Salvatore. Intanto Umberto teme che sua figlia Marta possa affezionarsi troppo alla bambina trovata davanti al Paradiso e possa illudersi di tenerla con sè. Torna l’appuntamento quotidiano con la soap opera Il Paradiso delle Signore, inArticolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di lunedì 14 settembre 2020) Trama e anticipazioni Ilpuntata di: la dichiarazione diha lasciato senza paroleche non sa cosa rispondere al Bergamini. Una dichiarazione che manda in crisi anche Salvatore. Intanto Umberto teme che sua figlia Marta possa affezionarsi troppo alla bambina trovata davanti ale possa illudersi di tenerla con sè. Torna l’appuntamento quotidiano con la soap opera Il, inArticolo completo: dal blog SoloDonna

duxfightdemon : RT @Deimos383: «A differenza del comunismo, il Venus Project anela alla totale riconfigurazione delle città per produrre abbondanza di beni… - silvestrasorber : Il Paradiso delle Signore: Nuova settimana - florabarral : @LucaBilla @Mauri1321 Mangia tutto ciò, fatti delle super grigliate e porceddi a volontà. ... Almeno ci arrivi presto, in paradiso. Easy ?? - Deimos383 : «A differenza del comunismo, il Venus Project anela alla totale riconfigurazione delle città per produrre abbondanz… - fnapolisempre83 : @gianny0162 @monelloevoluto mi sembra giusto... questi luoghi comuni sono troppo affollati, invece in Franciacorta… -