GFVip5 dove e quando seguirlo

(Di lunedì 14 settembre 2020) Questa sera su Canale 5 riparte la trasmissione di Alfonso SIgnorini: ilavrà una serie di appuntamenti settimanali da non perdere. Ci saranno puntate su quasi tutti i canali Mediaset: coinvolte Canale 5, Italia 1, La5 e Mediaset Extra. Non ci saranno scuse per non vedere i vip della casa di Cinecittà del Grande Fratello. Grande Fratello Vip 5:vedere i vip Sulla rete ammiraglia di Mediaset, CANALE 5, saranno trasmesse in diretta le puntate serali due volte a settimana. Ogni lunedì e venerdì, Alfonso Signorini insieme agli opinionisti Pupo e Antonella Elia darà vita alla trasmissione con dirette dalla casa. Durante il pomeriggio invece è confermata la striscia quotidiana, in onda dal lunedì al venerdì alle 16.10 circa, tra la fine ...