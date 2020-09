Fondi Lega, la teste Cappellini: "Di Rubba uomo di fiducia di Salvini" (Di lunedì 14 settembre 2020) “Il nome di Di Rubba circolava come quello che doveva mettere a posto i conti della Lega, e non solo di Film Commission. Se ne parlava come uomo della svolta, per competenza e serietà. Era uomo di stretta fiducia di Salvini, faceva parte del suo entourage e gli incarichi che poi ha ricevuto all’interno del partito costituivano dimostrazione di queste voci”. Lo ha messo a verbale, davanti ai pm di Milano, l’ex assessore lombardo alla Cultura Cristina Cappellini, parlando di Alberto Di Rubba, uno dei tre commercialisti di fiducia del Carroccio arrestati giovedì scorso.“L’indicazione della candidatura di Di Rubba - ha aggiunto - come persona giusta al posto giusto (alla ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 14 settembre 2020) “Il nome di Dicircolava come quello che doveva mettere a posto i conti della, e non solo di Film Commission. Se ne parlava comedella svolta, per competenza e serietà. Eradi strettadi, faceva parte del suo entourage e gli incarichi che poi ha ricevuto all’interno del partito costituivano dimostrazione di queste voci”. Lo ha messo a verbale, davanti ai pm di Milano, l’ex assessore lombardo alla Cultura Cristina, parlando di Alberto Di, uno dei tre commercialisti didel Carroccio arrestati giovedì scorso.“L’indicazione della candidatura di Di- ha aggiunto - come persona giusta al posto giusto (alla ...

