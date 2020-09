Emerson Palmieri in Italia? L’agente non smentisce: “C’è la possibilità” (Di lunedì 14 settembre 2020) Nel gennaio 2018 Emerson Palmieri era arrivato al Chelsea per rinforzare la squadra che in quel momento era campione d'Inghilterra in carica. Tuttavia negli ultimi anni la parabola del terzino con passaporto Italiano e origini brasiliane sembra essere diventata decisamente discendente. L'arrivo di Frank Lampard gli è costato l'uscita dalla formazione tipo e la perdita del posto da titolare. Così l'addio ai Blues diventa un'opzione realistica.caption id="attachment 862199" align="alignnone" width="594" Emerson Palmieri (Getty images)/captionPOSSIBILEL'agente del giocatore, Fernando Garcia, ha spiegato a Inside Football che la cessione è davvero possibile e tra le varie destinazioni è contemplata anche l'Italia. In Serie A Emerson ha giocato ... Leggi su itasportpress (Di lunedì 14 settembre 2020) Nel gennaio 2018era arrivato al Chelsea per rinforzare la squadra che in quel momento era campione d'Inghilterra in carica. Tuttavia negli ultimi anni la parabola del terzino con passaportono e origini brasiliane sembra essere diventata decisamente discendente. L'arrivo di Frank Lampard gli è costato l'uscita dalla formazione tipo e la perdita del posto da titolare. Così l'addio ai Blues diventa un'opzione realistica.caption id="attachment 862199" align="alignnone" width="594"(Getty images)/captionPOSSIBILEL'agente del giocatore, Fernando Garcia, ha spiegato a Inside Football che la cessione è davvero possibile e tra le varie destinazioni è contemplata anche l'. In Serie Aha giocato ...

