Covid | vaccino spray | in arrivo il test

(Di lunedì 14 settembre 2020) Roma, 14 set. (Adnkronos Salute) - Ricercatori britannici stanno per iniziare le sperimentazioni di vaccini innasale contro il nuovo coronavirus. Far arrivare le dosi direttamente dal naso ai polmoni potrebbe dare una risposta immunitaria migliore rispetto alle metodiche tradizionali, spiegano i ricercatori sulla Bbc online. Il team dell'Imperial College di Londra utilizzerà due apripista già in fase di sviluppo: quello di Oxford-AstraZeneca e uno dell'Imperial che è entrato neisull'uomo a giugno. Circa 30 volontari sani riceveranno i vaccini sotto forma di nebulizzazione o aerosol, nello stesso modo in cui i farmaci per l'asma vengono somministrati con un nebulizzatore o una mascherina. Anche ilcontro l'influenzale stagionale può essere somministrato comenasale ...