Coronavirus, al via test interoperabilità Ue delle app per tracciamento contatti (Di lunedì 14 settembre 2020) (Teleborsa) – Per sfruttare appieno il potenziale delle applicazioni mobili di tracciamento dei contatti di prossimità e allerta, al fine di spezzare la catena delle infezioni da Coronavirus e salvare vite umane, la Commissione sta creando un servizio gateway di interoperabilità che collega le applicazioni nazionali in tutta l’UE. Oggi sono stati lanciati i primi test dell’infrastruttura in alcuni Stati membri. La Commissione ha infatti dato il via alle prime prove di collegamento tra i server back-end delle applicazioni ufficiali di Cechia, Danimarca, Germania, Irlanda, Italia e Lettonia e un server gateway appena installato. “Molti Stati membri hanno introdotto applicazioni nazionali di tracciamento dei ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 14 settembre 2020) (Teleborsa) – Per sfruttare appieno il potenzialeapplicazioni mobili dideidi prossimità e allerta, al fine di spezzare la catenainfezioni dae salvare vite umane, la Commissione sta creando un servizio gateway di interoperabilità che collega le applicazioni nazionali in tutta l’UE. Oggi sono stati lanciati i primidell’infrastruttura in alcuni Stati membri. La Commissione ha infatti dato il via alle prime prove di collegamento tra i server back-endapplicazioni ufficiali di Cechia, Danimarca, Germania, Irlanda, Italia e Lettonia e un server gateway appena installato. “Molti Stati membri hanno introdotto applicazioni nazionali didei ...

bancaetica : A 6 mesi dallo scoppio della pandemia un nuovo rapporto #Oxfam fotografa l’acuirsi di enormi #disuguaglianze nell’e… - Agenzia_Ansa : #primogiornodiscuola Il rientro in classe a #Codogno e #Nembro. I sindaci: 'Apertura è segno di ripartenza' #ANSA… - giusmo1 : Test salivare al posto del tampone, la svolta dello Spallanzani nella caccia al Coronavirus - IlPrimatoN : Al via nel Regno Unito la sperimentazione del vaccino anti-coronavirus in aerosol per verificare se risposta è più… - palermomaniait : Vaccino in spray nasale contro il coronavirus: al via la sperimentazione britannica - -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus via Coronavirus, al via test interoperabilità Ue delle app per tracciamento contatti Il Messaggero Scuola, in classe dopo il lockdown, Mattarella giunto a Vò Euganeo

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è giunto a Vo' Euganeo, dove parteciperà alle iniziative per l'apertura dell'anno scolastico 2020-2021. Giunto alla Scuola primaria 'Guido Negri', Matt ...

A Jesolo il primo evento paralimpico post lockdown: "Niente è impossibile"

Hikikomori dopo il lockdown: "Mia figlia 13enne si è chiusa in casa e non è più uscita" Gli hikikomori sono ragazzi che decidono di vivere la propria vita esclusivamente in casa, alcune volte chiusi n ...

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è giunto a Vo' Euganeo, dove parteciperà alle iniziative per l'apertura dell'anno scolastico 2020-2021. Giunto alla Scuola primaria 'Guido Negri', Matt ...Hikikomori dopo il lockdown: "Mia figlia 13enne si è chiusa in casa e non è più uscita" Gli hikikomori sono ragazzi che decidono di vivere la propria vita esclusivamente in casa, alcune volte chiusi n ...