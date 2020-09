Continua la polemica post Psg-Marsiglia. Neymar: “Perché il VAR non ha sanzionato Gonzalez?” (Di lunedì 14 settembre 2020) Continuano le “botte” – ora via social – e le polemiche nel post Psg-Marsiglia. Dopo la sconfitta e l’espulsione rimediata nei minuti finali de “le Classique”, Neymar con un tweet piccato ha attaccato il difensore dell’OM Alvaro Gonzalez, reo di aver rivolto degli insulti razzisti al brasiliano. Nel messaggio Neymar attacca il VAR che, in un primo momento lo ha punito per la sua reazione, ma non è poi intervenuto per gli epiteti offensivi rivolti dal Gonzalez. Già durante l’incontro l’asso del Psg ha provato a richiamare l’attenzione dell’arbitro per le offese subite, ma, in assenza di immagini televisive, Neymar ha potuto rimediare solo un’espulsione. VAR pegar a minha ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 14 settembre 2020)no le “botte” – ora via social – e le polemiche nelPsg-. Dopo la sconfitta e l’espulsione rimediata nei minuti finali de “le Classique”,con un tweet piccato ha attaccato il difensore dell’OM Alvaro Gonzalez, reo di aver rivolto degli insulti razzisti al brasiliano. Nel messaggioattacca il VAR che, in un primo momento lo ha punito per la sua reazione, ma non è poi intervenuto per gli epiteti offensivi rivolti dal Gonzalez. Già durante l’incontro l’asso del Psg ha provato a richiamare l’attenzione dell’arbitro per le offese subite, ma, in assenza di immagini televisive,ha potuto rimediare solo un’espulsione. VAR pegar a minha ...

Continua la polemica post Psg-Marsiglia. Neymar: "Perché il VAR non ha sanzionato Gonzalez?" alfredopedulla.com

Si è detto «profondamente deluso» Giovanni Andrea Martini, della civica Tutta la Città insieme!, sottolineando in una nota di «aver scritto un messaggio personale e accorato a Baretta affinché evitass ...

