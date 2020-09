Ciontoli Viola Giorgini non convince | dubbi sulla frase ambigua intercettata

Leggi su urbanpost

(Di lunedì 14 settembre 2020)nuovo processo: “conosce tutta la veritàmorte del mio Marco! …mi ha delusa perché poteva salvare Marco e non lo ha fatto””. Il settimanale Giallo pubblica una intervista alla madre di Marco Vannini che si è espressa in merito alla deposizione della ragazza di Federico, chiamata come teste in aula proprio dalla difesa dei. Una strategia difensiva che però potrebbe non produrre il risultato sperato. Marina Conte: “conosce tutta la veritàmorte del mio Marco!” Ascoltata in qualità di testimone nel processo d’Appello bis ai, la fidanzata di Federico lo scorso 9 settembre ha dato la ...