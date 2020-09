Camavinga ‘snobba’ Real Madrid e Psg | “Al Rennes sono felice La vità è bella così”

Leggi su itasportpress

(Di lunedì 14 settembre 2020) Sta bene dove si trova. Almeno per adesso. Eduardo, centrocampista del, ha risposto in merito all'interesse dele del Psg, nei suoi confronti. Parlando a Telefoot, il classe 2002 si è dimostrato coi piedi per terra e con intenzioni molto serie nei confronti del suo attuale club.: il no ale al Psgcaption id="attachment 912325" align="alignnone" width="503"(getty images)/caption"Quando un grande club è interessato a te è bello, certamente. Ma non mi faccio trascinare dalle voci o dal momento", ha dettosui rumors di mercato che lo accostavano ale al Psg. "Ho preso questa scelta con la mia famiglia. Ho deciso di restare al ...