Bollettino Covid-19 oggi 14 settembre | +1008 contagi e 14 morti

Leggi su solodonna

(Di lunedì 14 settembre 2020) Ecco la situazione in Italia per quanto riguarda ida Coronavirus, giovedì 14. Di seguito trovate alcuni dati per fare chiarezza su quello che sta succedendo! Drastico calo, nelle ultime 24 ore, dei tamponi effettuati. Ne sono stati registrarti quasi la metà rispetto a ieri. Il numero dei casi positivi, perciò, è leggermente in calo rispetto a ieri! Per quanto riguarda i decessi, invece sonoArticolo completo: dal blog SoloDonna