Amburgo ko in coppa con il Dresda e Leistner sale in tribuna e litiga con i propri tifosi

È accaduto al termine della gara persa dall'Amburgo in casa della Dynamo Dresda in DFB Pokal per 4-1: il giocatore della squadra ospite, Toni Leistner, ex della sfida, ha interrotto un'intervista televisiva per salire in tribuna e prendersela con un tifoso che lo aveva insultato. L'Amburgo è fuori dalla coppa di Germania e la stagione del riscatto è iniziata nel peggiore dei modi per la compagine anseatica.

