Alex Schwazer: 'Manipolazione c'è stata, voglio il mandante' (Di lunedì 14 settembre 2020) Alex Schwazer ha commentato la giornata, e le parole di Giampietro Lago , perito nominato dal gip del Tribunale di Bolzano, con soddisfazione: "Intanto perché la perizia ha escluso un punto, quello ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 14 settembre 2020)ha commentato la giornata, e le parole di Giampietro Lago , perito nominato dal gip del Tribunale di Bolzano, con soddisfazione: "Intanto perché la perizia ha escluso un punto, quello ...

AleGag76 : Mi auguro che un giorno @gianmarcotamber abbia la sensibilità, l’onestà e l’umiltà di scusarsi con Alex Schwazer do… - samuele26572 : RT @Gazzetta_it: #Schwazer: 'C'è stata la manipolazione. Il motivo? Lo tengo per me...' - SchiroTheBabe : RT @Gazzetta_it: #Schwazer: 'C'è stata la manipolazione. Il motivo? Lo tengo per me...' - Gazzetta_it : #Schwazer: 'C'è stata la manipolazione. Il motivo? Lo tengo per me...' - emchella : RT @Libero_official: Alex #Schwazer, anomalia sul secondo controllo antidoping delle urine: 'Dna non umano' -