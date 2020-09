Adua Del Vesco pronta per il GF Vip: la rinascita dopo il passato difficile (Di lunedì 14 settembre 2020) Ad entrare nella casa del GF Vip ci sarà anche l’attrice Adua Del Vesco: dopo il periodo buio è pronta a mettersi in gioco Parte questa sera la quinta edizione del Grande Fratello Vip. Alla guida del programma, come lo scorso anno, confermato Alfonso Signorini, mentre tra gli opinionisti troveremo nuovamente Pupo e la new entry molto criticata, Antonella Elia. Invece, tra i concorrenti che varcheranno la porta rossa e rimarranno all’interno della casa più spiata d’Italia per 13 settimane ci sarà Adua Del Vesco. L’attrice dopo aver avuto un passato difficile, pubblica su Instagram un post prima di entrare al GF Vip, dove dice di essere pronta a mettersi in gioco. ... Leggi su bloglive (Di lunedì 14 settembre 2020) Ad entrare nella casa del GF Vip ci sarà anche l’attriceDelil periodo buio èa mettersi in gioco Parte questa sera la quinta edizione del Grande Fratello Vip. Alla guida del programma, come lo scorso anno, confermato Alfonso Signorini, mentre tra gli opinionisti troveremo nuovamente Pupo e la new entry molto criticata, Antonella Elia. Invece, tra i concorrenti che varcheranno la porta rossa e rimarranno all’interno della casa più spiata d’Italia per 13 settimane ci saràDel. L’attriceaver avuto un, pubblica su Instagram un post prima di entrare al GF Vip, dove dice di esserea mettersi in gioco. ...

BITCHYFit : Adua Del Vesco su Massimiliano Morra: “Non siamo rimasti in buoni rapporti” - Spiralwavemood : RT @fraversion: ho intervistato Adua Del Vesco. Mi ha parlato della sua lotta contro l'anoressia, delle critiche alle fiction Ares, del sui… - supergazze : ah ma stasera inizia il gf wow non so neanche chi ci sia a parte massimiliano morra e adua del vesco and I already… - fraversion : ho intervistato Adua Del Vesco. Mi ha parlato della sua lotta contro l'anoressia, delle critiche alle fiction Ares,… - Italia_Notizie : Adua Del Vesco: “Ho sfiorato la morte. Sono legata a Paolo Brosio dalla religione ma al GF troverò anche un ex fida… -