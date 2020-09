Tour de France, tappa a Tadej Pogacar. Roglic in giallo (Di domenica 13 settembre 2020) Tadej Pogacar ha vinto la 15/a tappa del Tour de France, la frazione alpina con arrivo in salita sul Gran Colombier. Lo sloveno ha battuto in volata il connazionale Primoz Roglic, che resta in maglia gialla. Crolla invece Egan Bernal. Leggi su ilfogliettone (Di domenica 13 settembre 2020)ha vinto la 15/adelde, la frazione alpina con arrivo in salita sul Gran Colombier. Lo sloveno ha battuto in volata il connazionale Primoz, che resta in maglia gialla. Crolla invece Egan Bernal.

