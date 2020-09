Sliding Doors: un evento drammatico diede al regista l'idea per il film (Di domenica 13 settembre 2020) L'incredibile storia di Sliding Doors e l'evento drammatico che ha dato al regista, Peter Howitt, l'idea per il film. Peter Howitt ha iniziato a pensare di scrivere la trama di Sliding Doors dopo essere stato quasi investito da un'auto. Il regista ha impiegato sette anni per scrivere la sceneggiatura e ha smesso di tagliarsi i capelli fino a quando non sono terminate le riprese della pellicola. Howitt era in ritardo, aveva un appuntamento con un amico e stava camminando innocentemente lungo Charing Cross Road a Londra. "Non riuscivo a decidere, volevo correre per prendere il treno ma al tempo stesso avrei dovuto chiamare il mio amico da un telefono pubblico per avvertirlo del ritardo", ha ricordato Howitt. ... Leggi su movieplayer (Di domenica 13 settembre 2020) L'incredibile storia die l'che ha dato al, Peter Howitt, l'per il. Peter Howitt ha iniziato a pensare di scrivere la trama didopo essere stato quasi investito da un'auto. Ilha impiegato sette anni per scrivere la sceneggiatura e ha smesso di tagliarsi i capelli fino a quando non sono terminate le riprese della pellicola. Howitt era in ritardo, aveva un appuntamento con un amico e stava camminando innocentemente lungo Charing Cross Road a Londra. "Non riuscivo a decidere, volevo correre per prendere il treno ma al tempo stesso avrei dovuto chiamare il mio amico da un telefono pubblico per avvertirlo del ritardo", ha ricordato Howitt. ...

SBellini76 : Sliding Doors...me pia na malinconia anni 90 che scansatevi. - cinemaniaco_fb : ?????????????? Sliding Doors: un evento drammatico diede al regista l'idea per il film - Mielinaa : Segnalo su La5 stasera Sliding Doors - cappi_matti : Questa sera su La5 ci sarà Sliding Doors. Giusto perché non serve guardare la signora di Cologno Monzese. - TuttoQuaNews : RT @Corriere: Sliding Doors in tv: da dove viene l’idea della trama e la mamma molisana di Gerry, i sette segreti -

Ultime Notizie dalla rete : Sliding Doors Sliding Doors torna in tv: che fine hanno fatto i protagonisti del film che lanciò Gwyneth Paltrow Corriere della Sera Sliding Doors torna in tv: che fine hanno fatto i protagonisti del film che lanciò Gwyneth Paltrow

Un evento casuale, come riuscire a prendere o perdere la metropolitana, può cambiare il tuo destino. Oppure no? È questo il pretesto su cui si basa «Sliding Doors», film del 1998 con Gwyneth Paltrow, ...

Napoli, per la fascia rispunta Deulofeu. Il Watford vuole cederlo ad una sola condizione

Sliding doors nell'attacco del Napoli: in attesa di sbloccare la situazione di Milik e dopo i colpi Petagna e Osimhen, il ds Giuntoli si sta focalizzando ora sull'esterno d'attacco. Negli ultimi giorn ...

Un evento casuale, come riuscire a prendere o perdere la metropolitana, può cambiare il tuo destino. Oppure no? È questo il pretesto su cui si basa «Sliding Doors», film del 1998 con Gwyneth Paltrow, ...Sliding doors nell'attacco del Napoli: in attesa di sbloccare la situazione di Milik e dopo i colpi Petagna e Osimhen, il ds Giuntoli si sta focalizzando ora sull'esterno d'attacco. Negli ultimi giorn ...