Secondo lockdown in Israele. Netanyahu: "Durerà almeno tre settimane"

Coronavirus, Secondo lockdown in Israele. L'annuncio di Netanyahu: "Durerà almeno tre settimane". 

ROMA – Coronavirus, Secondo lockdown in Israele. Dopo le indiscrezioni degli ultimi giorni, il Governo guidato da Netanyahu ha deciso di chiudere ancora una volta il Paese per almeno tre settimane. Si tratta di un confinamento articolato in tre fasi e conterrà misure molto rigide. Una decisione che ha portato diverse proteste in tutto il Paese con le opposizioni che hanno contestato la nuova chiusura.

