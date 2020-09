Pirlo: «So che devo vincere, abbiamo bisogno del nostro pubblico» (Di domenica 13 settembre 2020) Andrea Pirlo ha parlato ai microfoni di Sky Sport 24 dopo l’amichevole vinta contro il Novara. Le parole del tecnico bianconero Andrea Pirlo ha parlato ai microfoni di Sky Sport 24 dopo l’amichevole vinta contro il Novara. Queste le parole del tecnico bianconero. PARTITA – «abbiamo avuto solo due giorni per preparare le nostre cose, i ragazzi sono soddisfatti e hanno fatto un buon allenamento». ALLENAMENTO PER LA SAMPDORIA – «Stiamo provando diverse soluzioni. Nel primo tempo eravamo a 4 dietro, che diventava a tre in impostazione. Nel secondo tempo eravamo bloccati a tre. Stiamo preparando più soluzioni coi giocatori a disposizione. Vedremo poi domenica. ENTUSIASMO – «La squadra deve avere entusiasmo. I ragazzi si stanno abituando al nuovo tipo di lavoro e si divertono. ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 13 settembre 2020) Andreaha parlato ai microfoni di Sky Sport 24 dopo l’amichevole vinta contro il Novara. Le parole del tecnico bianconero Andreaha parlato ai microfoni di Sky Sport 24 dopo l’amichevole vinta contro il Novara. Queste le parole del tecnico bianconero. PARTITA – «avuto solo due giorni per preparare le nostre cose, i ragazzi sono soddisfatti e hanno fatto un buon allenamento». ALLENAMENTO PER LA SAMPDORIA – «Stiamo provando diverse soluzioni. Nel primo tempo eravamo a 4 dietro, che diventava a tre in impostazione. Nel secondo tempo eravamo bloccati a tre. Stiamo preparando più soluzioni coi giocatori a disposizione. Vedremo poi domenica. ENTUSIASMO – «La squadra deve avere entusiasmo. I ragazzi si stanno abituando al nuovo tipo di lavoro e si divertono. ...

