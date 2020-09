Piazzale Libia, esplosione in un palazzo: Adam, il capo cameriere intubato (Di domenica 13 settembre 2020) Milano, 13 settembre 2020 - Compirà trent'anni il 28 ottobre Adam Serdiuchenko, il ragazzo di origine ucraina rimasto gravemente ferito nell'esplosione d i ieri mattina i n Piazzale Libia : ha ... Leggi su ilgiorno (Di domenica 13 settembre 2020) Milano, 13 settembre 2020 - Compirà trent'anni il 28 ottobreSerdiuchenko, il ragazzo di origine ucraina rimasto gravemente ferito nell'd i ieri mattina i n: ha ...

emergenzavvf : ?? Esplosione a #Milano in un appartamento al piano terra di Piazzale Libia. Coinvolti i piani superiori, 6 squadre… - Corriere : Milano, esplosione in palazzo di piazzale Libia: tre piani distrutti nello scoppio, si ... - poliziadistato : +++ Milano, forte esplosione questa mattina in una palazzina di piazzale Libia. Sul posto poliziotti @Questura_MI p… - marchess88 : Ieri mattina in un condominio di Piazzale Libia a #Milano è avvenuta un'esplosione con 8 feriti di cui uno chef che… - VELOSPORT1960 : Si ipotizza una perdita di gas in un appartamento al piano terra di un edificio di piazzale Libia (Video). Otto per… -