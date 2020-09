"Ottime ragioni, io sto con lei". Calenda, cortocircuito: un video per umiliare la Taverna (Di domenica 13 settembre 2020) "Io sto con Paola Taverna, ascoltatela". Firmato Carlo Calenda. Ma come, il leader di Azione uscito dal Pd per colpa dell'alleanza col Movimento 5 Stelle ora "sposa" la pasionaria grillina? Ai più distratti sarà venuto un bel malditesta, ma i più attenti avranno colto la "trollata" dell'ex ministro su Twitter. Il post ironico nasconde una verità politica: Calenda ha condiviso un'intervista della Taverna del 2016, per dire "no" al referendum costituzionale di Matteo Renzi che prevedeva anche il taglio dei parlamentari. "Ottime ragioni per dire #IoVotoNo", commenta Calenda. "Era fine sarcasmo - spiega il diretto interessato -. Filmato della Taverna in cui spiega no a Referendum 2016 usando le ragioni ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 13 settembre 2020) "Io sto con Paola, ascoltatela". Firmato Carlo. Ma come, il leader di Azione uscito dal Pd per colpa dell'alleanza col Movimento 5 Stelle ora "sposa" la pasionaria grillina? Ai più distratti sarà venuto un bel malditesta, ma i più attenti avranno colto la "trollata" dell'ex ministro su Twitter. Il post ironico nasconde una verità politica:ha condiviso un'intervista delladel 2016, per dire "no" al referendum costituzionale di Matteo Renzi che prevedeva anche il taglio dei parlamentari. "per dire #IoVotoNo", commenta. "Era fine sarcasmo - spiega il diretto interessato -. Filmato dellain cui spiega no a Referendum 2016 usando le...

CarloCalenda : Io sto con @PaolaTavernaM5S. Ascoltatela. Ottime ragioni per dire #IoVotoNo. @Azione_it - Vince43415911 : RT @CarloCalenda: Io sto con @PaolaTavernaM5S. Ascoltatela. Ottime ragioni per dire #IoVotoNo. @Azione_it - anuselessone : RT @CarloCalenda: Io sto con @PaolaTavernaM5S. Ascoltatela. Ottime ragioni per dire #IoVotoNo. @Azione_it - edoardo85632015 : RT @CarloCalenda: Io sto con @PaolaTavernaM5S. Ascoltatela. Ottime ragioni per dire #IoVotoNo. @Azione_it - ChicoCayetano : RT @CarloCalenda: Io sto con @PaolaTavernaM5S. Ascoltatela. Ottime ragioni per dire #IoVotoNo. @Azione_it -

Non so chi abbia avuto, in origine, l’idea che (quasi) ogni cosa in Rete dovesse offrire spazio ai commenti dei “navigatori”, ma mi auguro che adesso, in calce al suo profilo Facebook o vattelapesca, ...

Erano film come Senza sosta senza riposo, La Nuit De Rois, I Predatori, Mainstream, Selva tragica o Terra desolata (per dire solo alcuni tra quelli visti) e quelli della SIC come Shorta, Topside o The ...

