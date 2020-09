Ospiti Live Non è la D’Urso stasera domenica 13 settembre: canale e diretta streaming (Di domenica 13 settembre 2020) Gli Ospiti, il canale di riferimento del programma Live – Non è la d’Urso, programma condotto da Barbara D’Urso, nella serata di domenica 13 settembre. Prima puntata della nuova stagione che sarà visibile come al solito su canale 5 con orario d’inizio alle ore 21.20, disponibile anche la diretta streaming su Mediaset Play. Nel corso della puntata di stasera, tra i tanti Ospiti che interverranno, ci saranno Fabrizio Corona e Angela Chianello, la signora di Mondello di “Non ce n’è coviddi”. Leggi su sportface (Di domenica 13 settembre 2020) Gli, ildi riferimento del programma– Non è la d’Urso, programma condotto da Barbara D’Urso, nella serata di13. Prima puntata della nuova stagione che sarà visibile come al solito su5 con orario d’inizio alle ore 21.20, disponibile anche lasu Mediaset Play. Nel corso della puntata di, tra i tantiche interverranno, ci saranno Fabrizio Corona e Angela Chianello, la signora di Mondello di “Non ce n’è coviddi”.

QuiMediaset_it : Al via domani in prima serata su #Canale5 la terza stagione di @LiveNoneladUrso Tra gli ospiti di @carmelitadurso… - espressonline : #LeragionidiunNO: segui la maratona dell'Espresso Ora con Marco Damilano @ellyesse @emmabonino @Maumol e tanti altr… - espressonline : Domani dalle 16 una maratona in streaming per dire NO. Con Marco Damilano tanti ospiti: Emma Bonino, Gianni Cuperlo… - SMSNEWSOFFICIAL : Al via la terza stagione di “LIVE – NON È LA D’URSO”. Ospiti Fabrizio Corona, Gina Lollobrigida, Nicoletta Mantovan… - zazoomblog : Live Non è la D’urso gli ospiti della prima puntata di domenica 13 settembre su Canale 5 - #D’urso #ospiti #della… -