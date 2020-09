Lecco | sparatoria in pieno giorno | morto uomo di 47 anni

Leggi su bloglive

(Di domenica 13 settembre 2020) L’di 47rimasto ferito in una, èpoche ore fa all’ospedale Manzoni. La vittima era ricoverata in condizioni gravissime: si cerca l’omicida Dramma a. Undi 47a causa alle gravi ferite riportate a seguito di unain, alle 13.30 del pomeriggio, di oggi 13 settembre. La vittima Salvatore De Fazio, originario della Calabria (Belcastro, provincia di Catanzaro) era residente a. I fatti si sono svolti questo pomeriggio in una frazione Santa Maria di Olginate, in via a Albegno, (). Anche il fratello di Salvatore, Alfredo De Fazio, si ...