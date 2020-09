Lecco, sparatoria a Olginate: morto un uomo di 47 anni e ferito il fratello (Di domenica 13 settembre 2020) Un uomo è morto e suo fratello è stato ferito lievemente a Olginate (Lecco). È tutto avvenuto all’ora di pranzo. Salvatore De Fazio, 47 anni, originario di Belcastro (Catanzaro), è stato raggiunto da tre colpi di pistola. L’aggressore è fuggito. Sul posto sono arrivati i carabinieri e vigili del fuoco che hanno chiuso la strada di accesso per permettere all”equipe del 118 di prestare i soccorsi. Le condizioni del 47enne sono apparse subito disperate. Il fratello della vittima è riuscito a trovare rifugio in un’abitazione di via Albegno, è stato soccorso dai medici e trasportato per le cure anche lui all’ospedale Manzoni ed è già sentito dagli inquirenti. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 13 settembre 2020) Une suoè statolievemente a). È tutto avvenuto all’ora di pranzo. Salvatore De Fazio, 47, originario di Belcastro (Catanzaro), è stato raggiunto da tre colpi di pistola. L’aggressore è fuggito. Sul posto sono arrivati i carabinieri e vigili del fuoco che hanno chiuso la strada di accesso per permettere all”equipe del 118 di prestare i soccorsi. Le condizioni del 47enne sono apparse subito disperate. Ildella vittima è riuscito a trovare rifugio in un’abitazione di via Albegno, è stato soccorso dai medici e trasportato per le cure anche lui all’ospedale Manzoni ed è già sentito dagli inquirenti. ...

cagliaripad : Sparatoria in provincia di Lecco, due feriti: uno è grave - giannettimarco : RT @fanpage: La sparatoria si è verificata attorno alle 13.40 di oggi. L'aggressore è fuggito: - Adnkronos : Sparatoria a #Olginate, due feriti: uno è grave - LaCnews24 : Due fratelli calabresi feriti in una sparatoria in provincia di Lecco: uno e' gravissimo #calabrianotizie… - vvalecasiraghi : Nel frattempo c’è stata una sparatoria in strada in provincia di Lecco. A 20 minuti da casa. Siamo nel West per caso? -