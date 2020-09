Joao Mario-Inter | il portoghese non farà ritorno a Milano | CdS

FcInterNewsit : Sky - Joao Mario, si muovono due club della Liga: il portoghese interessa a Betis e Valencia - FcInterNewsit : FcIN - L'Inter spera nel Betis: offerto Dalbert (ma c'è un problema), aumenta l'ottimismo per Joao Mario - Specialcla : “Joao Mario punta i piedi”. Chissà che fatica con il tacco 12. - NicoSpinelli8 : 'Joao Mario punta i piedi'. Mi fermo qui... #FCIM - hurried57 : Joao Mario punta i piedi. CdS: “Considera chiusa la sua esperienza all’Inter, non tornerà” -

Ultime Notizie dalla rete : Joao Mario

fcinter1908

L’Inter è interessata a definire alcune trattative in uscita per sferrare gli ultimi colpi in entrata. In attesa di comprendere con precisione la data esatta dell’arrivo di Arturo Vidal e la fattibili ...Joao Mario-Inter, il portoghese - come riporta l'edizione odierna del Corriere dello Sport - non avrebbe alcuna intenzione di far ritorno in Milano e vestire nuovamente la maglia nerazzurra. L'ex nume ...