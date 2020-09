Inter, spiraglio Kanté. E Conte spera... (Di domenica 13 settembre 2020) MILANO - L'Atletico Madrid pensa a Marcelo Brozovic . O quanto meno i colchoneros sono stati sondati per verificare un eventuale Interessamento per il croato che all'Inter non è considerato ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 13 settembre 2020) MILANO - L'Atletico Madrid pensa a Marcelo Brozovic . O quanto meno i colchoneros sono stati sondati per verificare un eventualeessamento per il croato che all'non è considerato ...

MILANO - L’Atletico Madrid pensa a Marcelo Brozovic. O quanto meno i colchoneros sono stati sondati per verificare un eventuale interessamento per il croato che all’Inter non è considerato inamovibile ...

Calciomercato Milan, nuova formula per Chiesa | Via libera Juve e Inter

Il Milan insegue Milinkovic ma nel frattempo la Fiorentina apre uno spiraglio per Federico Chiesa. Il serbo è il primo obiettivo per la difesa dell’estimatore Pioli, ma il club di Commisso fa muro e v ...

