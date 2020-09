Gazzetta - ' Gioie | dolori e il karaoke Il Palermo prende forma'

Ultime Notizie dalla rete : Gazzetta Gioie

La Gazzetta dello Sport

Il centrocampista non si sbilancia sul mercato: «A Sassuolo sto benissimo...» Caputo: «Andare in nazionale a 33 anni è un sogno che si è realizzato» Reduce da una partita di altissimo livello in magli ...Nell’ultimo vertice di mercato con Antonio Conte, il direttore sportivo dell’Inter Piero Ausilio è stato chiaro: nuovi colpi arriveranno solo in caso di cessioni eccellenti. E proprio sul fronte uscit ...