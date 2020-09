Dramma Nina Moric, sempre più lontana dal figlio Carlos: c’entra Fabrizio Corona? (Di domenica 13 settembre 2020) Nina Moric preoccupa i suoi fan per un Dramma che sta vivendo in quest’ultimo periodo, suo figlio Carlos è sempre più lontano e ora vive con papà Fabrizio Corona. Fonte Foto Instagram: @Nina Moric“Ha sempre venduto tutto, ora vende suo figlio” l’accusa al vetriolo di Nina Moric a Fabrizio Corona ha lasciato i fan senza parole, se nei primi giorni di agosto i fan sperava in un ritorno di fiamma tra l’ex modella e il Re dei paparazzi oggi quei giorni non potrebbero sembrare più lontani. Dopo un’intervista di ... Leggi su chenews (Di domenica 13 settembre 2020)preoccupa i suoi fan per unche sta vivendo in quest’ultimo periodo, suopiù lontano e ora vive con papà. Fonte Foto Instagram: @“Havenduto tutto, ora vende suo” l’accusa al vetriolo diha lasciato i fan senza parole, se nei primi giorni di agosto i fan sperava in un ritorno di fiamma tra l’ex modella e il Re dei paparazzi oggi quei giorni non potrebbero sembrare più lontani. Dopo un’intervista di ...

