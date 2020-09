Corsport: Zaniolo, intervento terminato con successo (Di domenica 13 settembre 2020) Terminata con successo l’operazione al ginocchio destro per Nicolò Zaniolo. Il calciatore della Roma nei giorni scorsi aveva preferito non farsi operare a Villa Suart, ma dal professor Fink della clinica Gelenkpunkt, a Innsbruck. Adesso dovrà affrontare la convalescenza e la riabilitazione, come riporta il Corriere dello Sport Zaniolo resterà una settimana in Austria per monitorare il ginocchio operato, ma già dai prossimi giorni comincerà i primi esercizi della riabilitazione, supportato da un fisioterapista della Roma che ieri è volato a Innsbruck con lui, la fidanzata di Nicolò e il dottor Manara. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di domenica 13 settembre 2020) Terminata conl’operazione al ginocchio destro per Nicolò. Il calciatore della Roma nei giorni scorsi aveva preferito non farsi operare a Villa Suart, ma dal professor Fink della clinica Gelenkpunkt, a Innsbruck. Adesso dovrà affrontare la convalescenza e la riabilitazione, come riporta il Corriere dello Sportresterà una settimana in Austria per monitorare il ginocchio operato, ma già dai prossimi giorni comincerà i primi esercizi della riabilitazione, supportato da un fisioterapista della Roma che ieri è volato a Innsbruck con lui, la fidanzata di Nicolò e il dottor Manara. L'articolo ilNapolista.

occorso a Zaniolo, mentre, per quanto riguarda Morata, i costi dell'operazione sarebbero molto alti, visto che l'Atletico Madrid non avrebbe intenzione di vendere il cartellino dell'ex bianconero.

L'entourage di Zaniolo ribadisce massima stima nel professor Mariani. Ad eseguire l'intervento sarà il professor Fink di Innsbruck, dove lo scorso anno si è operato anche lo stesso Chiellini.

