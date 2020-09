Coronavirus | l’infettivologo Matteo Bassetti | “Importanti le prime 2-3 settimane | ecco cosa ci attende nei prossimi mesi”

Leggi su meteoweb.eu

(Di domenica 13 settembre 2020) “Buona domenica che precede la riapertura delle scuole. Nonostante molta confusione e mancanza di percorsi univoci e semplici in tutta Italia si riparte. E meno male. Non si poteva fare altrimenti. Credo che le2-3ci permetteranno di capire e di migliorarci“: lo afferma, in un post su Facebook,, direttore della Clinica Malattie Infettive dell’Ospedale San Martino di Genova. “Sul fronte sanitario la situazione rimane stabile con ricoveri che per la maggioranza sono di medio-bassa complessità. Quadri gravi e decessi non sono minimamente paragonabili come numeri alla scorsa primavera. Occorre prendere consapevolezza che siamo tutti più bravi ed esperti nel gestire il Covid: medici, sistema sanitario, infermieri, militi, amministratori, politici, ...