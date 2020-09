Coronavirus, in calo i nuovi positivi (+1.458). Le vittime sono 7 (Di domenica 13 settembre 2020) Roma, 13 set – Calano i casi positivi al Coronavirus, che si attestano oggi a 1.458 contro i 1.501 di ieri. Calano però anche i tamponi analizzati oggi, che sono stati 72.143 contro i 92.706 di ieri, quindi oltre 20 mila in meno (sono ben 9.818.118 i tamponi dall’inizio dell’emergenza). Si registra una riduzione dei tamponi effettuati in Lombardia, dove si è passati da 16.493 a 12.844 e in Veneto, dove si è passati da 14.390 a 8.090. In generale aumentano però i casi identificati grazie alle attività di screening, che passano da 50.351 a 51.186. In lievissimo aumento le vittime, quelle registrate nelle ultime 24 ore sono 7, mentre nella giornata precedente erano state 6. Il totale delle vittime dall’inizio della ... Leggi su ilprimatonazionale (Di domenica 13 settembre 2020) Roma, 13 set – Calano i casial, che si attestano oggi a 1.458 contro i 1.501 di ieri. Calano però anche i tamponi analizzati oggi, chestati 72.143 contro i 92.706 di ieri, quindi oltre 20 mila in meno (ben 9.818.118 i tamponi dall’inizio dell’emergenza). Si registra una riduzione dei tamponi effettuati in Lombardia, dove si è passati da 16.493 a 12.844 e in Veneto, dove si è passati da 14.390 a 8.090. In generale aumentano però i casi identificati grazie alle attività di screening, che passano da 50.351 a 51.186. In lievissimo aumento le, quelle registrate nelle ultime 24 ore7, mentre nella giornata precedente erano state 6. Il totale delledall’inizio della ...

