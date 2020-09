Coronavirus e rientro a scuola, virologo Palù: “Sappiamo che circolerà, ormai è endemico. Applicare tutti i mezzi diagnostici” (Di domenica 13 settembre 2020) Domani, dopo mesi e mesi di chiusura, riapriranno le scuole in quasi tutta Italia e sono tante le preoccupazioni davanti a questa sfida posta dall’emergenza sanitaria. “Non ho la sfera di cristallo per dire cosa succedera'” alla riapertura delle scuole, ma sappiamo che “il virus e’ ormai endemico nella specie umana e circolera’ come circola il virus del raffreddore. Non conosciamo cosa accadra’ ma occorre Applicare tutti i mezzi di diagnosi diretta, con i tamponi o con il prelievo salivare (piu’ sensibile), indiretta con i test sierologici, e poi identificare, tracciare e isolare i soggetti positivi e spegnere rapidamente i focolai. Forse si dovra’ chiudere anche qualche Istituto in caso di contagio ma non possiamo non riaprire le ... Leggi su meteoweb.eu (Di domenica 13 settembre 2020) Domani, dopo mesi e mesi di chiusura, riapriranno le scuole in quasi tutta Italia e sono tante le preoccupazioni davanti a questa sfida posta dall’emergenza sanitaria. “Non ho la sfera di cristallo per dire cosa succedera'” alla riapertura delle scuole, ma sappiamo che “il virus e’nella specie umana e circolera’ come circola il virus del raffreddore. Non conosciamo cosa accadra’ ma occorredi diagnosi diretta, con i tamponi o con il prelievo salivare (piu’ sensibile), indiretta con i test sierologici, e poi identificare, tracciare e isolare i soggetti positivi e spegnere rapidamente i focolai. Forse si dovra’ chiudere anche qualche Istituto in caso di contagio ma non possiamo non riaprire le ...

