Continua ad amarmi | per quello che sono Per quello che siamo

Leggi su dilei

(Di domenica 13 settembre 2020) E lo so già, che sbaglierò con te, ancora e ancora. Ci saranno momenti in cui mi chiuderò in me stessa e farò muro contro di te, contro quell’amore che solo tu sai darmi. Tutta colpa di quella terrificante paura di amare e della consapevolezza che io senza di te nonpiù nulla. Perché sei arrivato all’improvviso, come le onde del mare durante la più folle delle tempeste, ma ti sei preso cura di me, dolcemente, come la più bella delle melodie. Hai raccolto i pezzi del mio cuore in frantumi, hai accolto a braccia aperte tutte le mie debolezze, le paranoie e le paure. Hai amato prima i miei difetti e poi i miei pregi. Tu hai hai trasformato una cinica ragazza di città in una Cenerentola innamorata alla ricerca della sua scarpetta di cristallo. Ecco, questaio, persa e ...