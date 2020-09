Calciomercato Juventus, continua il braccio di ferro per la cessione di Khedira (Di domenica 13 settembre 2020) Non solo Calciomercato in entrata, ma anche in uscita. La rivoluzione Juventus perpetrata dal presidente Andrea Agnelli passa anche da qui, dalle cessioni. Il primo ad andarsene a gennaio è stato Mario Mandzukic, che ha preparato le valige in direzione Arabia Saudita. Poi è toccato a Blaise Matuidi, ceduto agli americani dell’Inter Miami. Dopo anni di onorato servizio, la stessa sorte è toccata a Gonzalo Higuain: accordo trovato per la cessione del Pipita (4 milioni di buonuscita), pronto a raggiungere l’ex compagno francese in America nella squadra di David Beckham. L’unica problematica da risolvere rimane quella legata all’ingaggio di un altro giocatore: Sami Khedira. LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, il colpo in attacco arriva dal ... Leggi su tuttojuve24 (Di domenica 13 settembre 2020) Non soloin entrata, ma anche in uscita. La rivoluzioneperpetrata dal presidente Andrea Agnelli passa anche da qui, dalle cessioni. Il primo ad andarsene a gennaio è stato Mario Mandzukic, che ha preparato le valige in direzione Arabia Saudita. Poi è toccato a Blaise Matuidi, ceduto agli americani dell’Inter Miami. Dopo anni di onorato servizio, la stessa sorte è toccata a Gonzalo Higuain: accordo trovato per ladel Pipita (4 milioni di buonuscita), pronto a raggiungere l’ex compagno francese in America nella squadra di David Beckham. L’unica problematica da risolvere rimane quella legata all’ingaggio di un altro giocatore: Sami. LEGGI ANCHE:, il colpo in attacco arriva dal ...

DiMarzio : Incontro #Parma-#Juve per parlare soprattutto di Nicolussi #Caviglia ma non solo - DiMarzio : #Juventus, nuovi contatti per Cavani - Gazzetta_it : #Suarez si avvicina: il #Barça non lo convoca, la #Juve spinge e lui... studia #calciomercato - UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: #Suarez si avvicina: il #Barça non lo convoca, la #Juve spinge e lui... studia #calciomercato - aifosatir : RT @Gazzetta_it: #Suarez si avvicina: il #Barça non lo convoca, la #Juve spinge e lui... studia #calciomercato -