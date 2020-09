Venezia 77, Nomadland Leone d’Oro. Premi per Favino e Castellitto (Di sabato 12 settembre 2020) Venezia 77, il Leone d’Oro va a Nomadland della cinese Chloé Zhao. Favino nominato miglior attore, Premio a Castellitto per la sceneggiatura E’ Chloé Zhao a ridere a Venezia 77, una rassegna dettata dalle misure di prevenzione anti-contagio. E sembra quindi naturale che a vincere sia la regista cinese collegata via Zoom da Pasadena, in California, in compagnia di Frances McDormand, produttrice e protagonista di Nomadland. La giuria guidata da Cate Blanchett ha quindi optato per il film che racconta la vita dei nomadi, che viaggiano a bordo di van e pulmini essendo senza fissa dimora. Anche l’Italia però può gioire; i successi arrivano con Pietro Castellitto e Pierfrancesco ... Leggi su bloglive (Di sabato 12 settembre 2020)77, ild’Oro va adella cinese Chloé Zhao.nominato miglior attore,o aper la sceneggiatura E’ Chloé Zhao a ridere a77, una rassegna dettata dalle misure di prevenzione anti-contagio. E sembra quindi naturale che a vincere sia la regista cinese collegata via Zoom da Pasadena, in California, in compagnia di Frances McDormand, produttrice e protagonista di. La giuria guidata da Cate Blanchett ha quindi optato per il film che racconta la vita dei nomadi, che viaggiano a bordo di van e pulmini essendo senza fissa dimora. Anche l’Italia però può gioire; i successi arrivano con Pietroe Pierfrancesco ...

Ultime Notizie dalla rete : Venezia Nomadland Venezia, Nomadland è il Leone d'oro - Ultima Ora Agenzia ANSA Tutti i premi della 77° Mostra del Cinema di Venezia 2020: i vincitori

Una Venezia diversa da ogni altra, una Mostra che è voluta andare avanti a testa alta nonostante la pandemia. Alla presidente di giuria, accompagnata da Matt Dillon (Usa), Veronika Franz (Austria), Jo ...

Venezia 77, Vanessa Kirby vince la Coppa Volpi femminile per Pieces of a Woman

Vanessa Kirby con la sua interpretazione di Martha Weiss in Pieces of a Woman si è aggiudicato la Coppa Volpi come miglior attrice alla 77ma edizione della Mostra del Cinema di Venezia.

