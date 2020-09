Puglia: Scalfarotto, 'qui c'è la quintessenza dell'assistenzialismo' (Di sabato 12 settembre 2020) Bari, 12 set. (Adnkronos) - "Qui c'è la quintessenza dell'assistenzialismo". Lo ha affermato Ivan Scalfarotto, candidato di Italia viva e Azione alla presidenza della Regione Puglia in una manifestazione a Bari. Leggi su iltempo (Di sabato 12 settembre 2020) Bari, 12 set. (Adnkronos) - "Qui c'; la". Lo ha affermato Ivan, candidato di Italia viva e Azione alla presidenzaa Regionein una manifestazione a Bari.

ilfoglio_it : Il candidato renziano alla regione Puglia @ivanscalfarotto spiega perché il 'menopeggismo' non è la soluzione. 'Dev… - Linkiesta : In Puglia la candidatura di @ivanscalfarotto ha creato una spaccatura nel centrosinistra: da una parte il PD con Mi… - ivanscalfarotto : Domani Lunedì 7 Settembre, ore 20.00 a Bari, Ivan Scalfarotto e l’On. Massimo Ungaro inaugurano il comitato. Per un… - TV7Benevento : Puglia: Scalfarotto, 'chiedono voto dopo aver distrutto ulivo simbolo Regione'... - TV7Benevento : Puglia: Scalfarotto, 'Emiliano e Fitto stessa cattiva politica'... -

Ultime Notizie dalla rete : Puglia Scalfarotto Puglia: Scalfarotto, 'Emiliano e Fitto stessa cattiva politica' Il Tempo Puglia: Scalfarotto, 'chiedono voto dopo aver distrutto ulivo simbolo Regione'

Bari, 12 set. (Adnkronos) - "Chiedono la fiducia per il governo della Puglia dopo aver distrutto il simbolo della Regione Puglia", l'ulivo, a causa della xylella, "è una responsabilità morale prima an ...

Puglia: Scalfarotto, 'dicono che voglio far perdere sinistra ma non so dove sia'

Bari, 12 set. (Adnkronos) - "Mi dicono ti sei candidato per far perdere la sinistra. Dov'è la sinistra? E' quella che non riesce ad approvare la doppia preferenza di genere?" Lo ha affermato Ivan Scal ...

Bari, 12 set. (Adnkronos) - "Chiedono la fiducia per il governo della Puglia dopo aver distrutto il simbolo della Regione Puglia", l'ulivo, a causa della xylella, "è una responsabilità morale prima an ...Bari, 12 set. (Adnkronos) - "Mi dicono ti sei candidato per far perdere la sinistra. Dov'è la sinistra? E' quella che non riesce ad approvare la doppia preferenza di genere?" Lo ha affermato Ivan Scal ...